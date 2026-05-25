В Испании выявили ещё один случай хантавируса у пассажира лайнера MV Hondius
Обложка © Wikipedia / Stefan Brending
Министерство здравоохранения Испании сообщило о положительном тесте на хантавирус у гражданина королевства. Пациент находится на карантине после эвакуации с круизного лайнера MV Hondius.
В пресс-службе ведомства уточнили, что подтверждён новый случай заболевания по результатам ПЦР-теста у одного из людей, которые находились на карантине в военном госпитале Мадрида. Заболевший будет под медицинским наблюдением с соблюдением всех установленных мер безопасности.
Ранее директор ВОЗ сообщил об ещё одном заболевшем хантавирусом среди людей, связанных с круизным судном MV Hondius. Заболевание диагностировали у члена экипажа, которого эвакуировали с лайнера раньше. Заболевшего репатриировали на родину, и с тех пор он находится на самоизоляции.
