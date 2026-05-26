25 мая, 21:23

Экономист Вернер: Страны НАТО пытаются спровоцировать РФ на мощный удар

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Страны НАТО преследуют собственные интересы. Они стремятся спровоцировать мощный удар России по Украине. Об этом заявил немецкий экономист Ричард Вернер. Профессор работает в Винчестерском университете. Эксперт поделился своим мнением в социальной сети.

«Войны накаляются. Именно этого и добивались зачинщики третьей мировой войны. Непрерывные бомбардировки гражданских объектов в России специалистами стран НАТО провоцируют усиленный ответ со стороны Москвы, которая до этого момента действовала очень осторожно», — написал он в соцсети X.

Лавров указал Рубио на необходимость эвакуировать дипломатов США из Киева

Согласно слов министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Вооружённые силы РФ ответят на атаки ВСУ против мирного населения. Удары будут последовательно наноситься по центрам принятия решений в Киеве. Министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций покинуть город. Местным жителям рекомендовали не приближаться к военной и административной инфраструктуре.

Лия Мурадьян
