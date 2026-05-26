Страны НАТО преследуют собственные интересы. Они стремятся спровоцировать мощный удар России по Украине. Об этом заявил немецкий экономист Ричард Вернер. Профессор работает в Винчестерском университете. Эксперт поделился своим мнением в социальной сети.

«Войны накаляются. Именно этого и добивались зачинщики третьей мировой войны. Непрерывные бомбардировки гражданских объектов в России специалистами стран НАТО провоцируют усиленный ответ со стороны Москвы, которая до этого момента действовала очень осторожно», — написал он в соцсети X.

Согласно слов министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Вооружённые силы РФ ответят на атаки ВСУ против мирного населения. Удары будут последовательно наноситься по центрам принятия решений в Киеве. Министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций покинуть город. Местным жителям рекомендовали не приближаться к военной и административной инфраструктуре.