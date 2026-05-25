Александрова проиграла 86-й ракетке мира в первом круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции. Турнир проходит на грунтовых кортах Парижа.

Посеянная под 14-м номером россиянка уступила представительнице Колумбии Камиле Осорио, которая занимает 86-е место в мировом рейтинге. Матч завершился со счётом 6:2, 6:4 в пользу колумбийской спортсменки.

Во втором круге Осорио сыграет против теннисистки из Казахстана Юлии Путинцевой.

В другом матче первого раунда первая ракетка России Мирра Андреева уверенно переиграла хозяйку кортов Фиону Ферро в двух сетах. Андреева занимает восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 29-летняя Ферро идёт 200-й.