Александрова проиграла 86-й ракетке мира в первом круге «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Екатерина Александрова. Обложка © ТАСС / ЕРА / ALI HAIDER
Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции. Турнир проходит на грунтовых кортах Парижа.
Посеянная под 14-м номером россиянка уступила представительнице Колумбии Камиле Осорио, которая занимает 86-е место в мировом рейтинге. Матч завершился со счётом 6:2, 6:4 в пользу колумбийской спортсменки.
Во втором круге Осорио сыграет против теннисистки из Казахстана Юлии Путинцевой.
В другом матче первого раунда первая ракетка России Мирра Андреева уверенно переиграла хозяйку кортов Фиону Ферро в двух сетах. Андреева занимает восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 29-летняя Ферро идёт 200-й.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.