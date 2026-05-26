Россия обратилась к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с требованием незамедлительно осудить удар Вооружённых сил Украины по общежитию в Старобельске. Ответ пришёл только 25 мая и то без осуждения действий Киева, сообщил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

«В ответ на наше письмо с требованием осудить теракт ВСУ в Старобельске, направленное незамедлительно после удара по общежитию, только сегодня мы получили ответ швейцарского действующего председательства в ОБСЕ», — указал он в Telegram-канале.

По его словам, в ответе от организации нет прямого осуждения удара. Документ не содержит чёткой позиции по факту атаки на гражданский объект. Российская сторона ожидала более решительной реакции от международного института.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Запад в бесстыдном замалчивании преступления Киева в Старобельске. По её словам, части западных корреспондентов, которые прибыли на место трагедии в Старобельске, запретили освещать произошедшее. Журналисты не смогли рассказать аудитории о деталях инцидента.