В США заявили об отчаянном поведении администрации из-за Китая

США активно ищут новые источники поставок вольфрама. Вашингтону нужен этот металл для восполнения запасов вооружений. Армия израсходовала боеприпасы в ходе войны против Ирана. Об этой ситуации сообщает NBC News.

«По мере того как США ведут войну против Ирана, они стремительно расходуют запасы боеприпасов. Для их восполнения потребуется сверхпрочный металл вольфрам, в производстве и очистке которого доминирует Китай», — указано в материале.

В США нет действующих коммерческих вольфрамовых рудников с 2015 года. При этом американские власти делают ставку на снижение зависимости от Пекина. Главный план — возобновить добычу на шахтах в Южной Корее. Американская компания Алмонти Индастриз возобновила работу одной из шахт на востоке страны. Рудник не работал 30 лет. Теперь предприятие снова добывает ценный металл.

Глава компании Льюис Блэк заявил, что за последние десятилетия вольфрам меняет сферы применения. Раньше металл использовали в основном в военно-промышленном комплексе. Сегодня технологический сектор также активно запрашивает вольфрам. Спрос растёт в обоих направлениях.

Ранее Эрик и Дональд-младший, сыновья президента США Дональда Трампа, стали совладельцами компании, добывающей вольфрам в Казахстане. Братья приобрели долю в строительной группе Скайлайн Билдерс. После ряда сделок эта компания получила 20 процентов в предприятии Каз Ресорсес.