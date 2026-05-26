Немецкий «Вольфсбург» впервые вылетел из Бундеслиги

«Вольфсбург» покидает высший дивизион немецкого футбола. В ответном переходном матче за право остаться в Бундеслиге команда уступила «Падерборну» со счётом 1:2 в дополнительное время. Первая игра завершилась нулевой ничьей.

Уже на третьей минуте «Вольфсбург» открыл счёт — отличился Дженан Пейчинович. Однако на 14-й минуте судья удалил Йоакима Меле и оставил гостей в меньшинстве. На 38-й минуте Филип Билбия сравнял счёт. В дополнительное время (100-я минута) Лорин Курда принёс победу «Падерборну».

По итогам сезона «Вольфсбург» занял 16-е место в Бундеслиге, «Падерборн» стал третьим во второй Бундеслиге. Напрямую в элиту вышли «Шальке» и «Эльферсберг». «Хайденхайм» и «Санкт-Паули» покинули высший дивизион.

Волки вылетели из Бундеслиги впервые. Команда поднялась в элитный дивизион чемпионата Германии по итогам сезона 1996/97 и являлась его неизменным участником на протяжении 29 лет.

Напомним, чемпионом Германии по футболу сезона-2025/26 стала мюнхенская «Бавария», причём досрочно — ещё в матче 30-го тура, когда мюнхенцы обыграли «Штутгарт». Всего после 34 туров у «Баварии» 89 очков. У серебряных призёров — дортмундской «Боруссии» — 73.