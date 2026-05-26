В Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников

В Ленинградской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета», — написал он в соцсетях.

Жителей и гостей региона призывают сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

Напомним, вчера враг также пытался атаковать регионы России. Дежурные расчёты российской противовоздушной обороны в понедельник сбили 14 украинских беспилотников. Дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей.