В Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников
В Ленинградской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета», — написал он в соцсетях.
Жителей и гостей региона призывают сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.
Напомним, вчера враг также пытался атаковать регионы России. Дежурные расчёты российской противовоздушной обороны в понедельник сбили 14 украинских беспилотников. Дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей.
