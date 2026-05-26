Россиянам могут добавить семь дней к отпуску

Депутат Госдумы Николай Новичков выступил с инициативой продлить ежегодный оплачиваемый отпуск. По его словам, 28 календарных дней недостаточно. Он предлагает увеличить отдых до 35 дней.

Парламентарий в беседе с ТАСС объяснил: при двухнедельном отпуске четыре дня приходятся на выходные. Чтобы их компенсировать, нужна дополнительная неделя. Это поможет россиянам полноценно восстановить силы и избежать выгорания.

Сейчас стандартный отпуск составляет 28 дней. Удлинённый положен отдельным категориям — например, инвалидам (не менее 30 дней).

Ранее россиянам напомнили о дополнительном отпуске при ненормированном режиме работы. Кандидат экономических наук рассказал, что работник с ненормированным рабочим графиком должен получать минимум 31 календарный день оплачиваемого отпуска в год.