Роскомнадзор оштрафовал 85 операторов за сокрытие данных IP-адресов

Роскомнадзор наложил штрафы на 85 мобильных операторов. Причина — компании не предоставили данные об IP-адресах. Надзорный орган продолжает контролировать исполнение требований закона.

Телеком-компании обязаны передавать сведения об IP-адресах после получения уведомления. РКН направил такие извещения 1359 операторам связи в марте.

«Информирование операторов проводится в рамках реализации полномочий Роскомнадзора по контролю за соблюдением требования закона «О связи»», — приводят комментарий РКН «Известия».

Закон обязывает операторов представлять сведения об IP-адресах. Эти данные помогают противодействовать угрозам безопасности российского сегмента интернета. Информация нужна для борьбы с компьютерными атаками. В том числе с DDoS-атаками.

Специальное оборудование для оперативного информирования об изменении IP-адресов стоит очень дорого. Об этом отметил партнёр Comnews Research Леонид Коник. Связисты подтверждают рост издержек. Выполнение требований надзорного органа требует дополнительных расходов. Компаниям приходится нанимать новый персонал для работы с системой.

В апреле Роскомнадзор отразил более 1,2 тысячи DDoS-атак на системы госуправления и операторов связи. Максимальная мощность одной из атак достигла 1,03 терабита в секунду. Скорость обработки составила 88,55 миллиона пакетов в секунду. Самая продолжительная атака длилась 5 дней 4 часа и 54 минуты. Специалисты ведомства продолжают мониторить киберугрозы в круглосуточном режиме.