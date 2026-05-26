Одна из избитых грабителями девочек умерла в больнице под Тулой

Одна из двух избитых в Тульской области девочек скончалась в больнице. Школьница получила тяжёлую травму при нападении грабителей в Суворовском районе Тульской области. Злоумышленники попросились переночевать в доме, а после избили членов семьи. Пресс-служба СУ СК России по региону сообщила о смерти ребёнка.

«Несмотря на оказанную медицинскую помощь, одна из несовершеннолетних скончалась в больнице», — указано в сообщении ведомства.

Грабители убили бабушку и избили детей под Тулой. Видео © СУ СК по Тульской области

По версии следствия, пара приехала в дом знакомых в посёлок Ханино Суворовского района в ночь с 24 на 25 мая 2026 года. Гости планировали переночевать, но в процессе решили ограбить семью. 35-летний грабитель взял деревянный брусок и избил 54-летнюю женщину. Также пострадали её 46-летняя сестра и две внучки 8 и 11 лет. Затем мужчина вместе с сожительницей забрали ювелирные украшения и пытались скрыться.

Хозяйка дома погибла на месте. Вторая женщина и дети попали в больницу в тяжёлом состоянии. Следователи задержали жителей Липецкой области. Им вменяют убийство, покушение на убийство и разбой. Специалисты продолжают работу по делу.