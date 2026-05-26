Южнокорейская Lotte остаётся в России и продолжает социальные проекты

Южнокорейская корпорация Lotte, в отличие от многих глобальных компаний, покинувших российский рынок после 2022 года, заявила о намерении продолжать свою деятельность в стране. Как сообщили РИА «Новости» в Lotte Corporation, компания намерена и дальше вносить вклад в российское общество.

«Несмотря на уход глобальных компаний с российского рынка, Lotte остаётся в России и выполняет свою социальную ответственность как одна из ведущих компаний Южной Кореи», – заявили в корпорации.

В Lotte отметили, что ещё до начала украинского конфликта поддерживали различные социальные и культурные проекты в России, включая Пушкинскую литературную премию и помощь детским домам-побратимам. В компании подчеркнули, что эта деятельность была направлена на оказание положительного влияния на местные сообщества.

В настоящее время, по данным корпорации, социальные инициативы продолжаются в более сдержанном формате из-за геополитических факторов, но не прекращаются.

«Мы намерены и дальше вносить вклад в российское общество на основе руководящих принципов группы и штаб-квартиры гостиничного бизнеса», – заявили в Lotte.

Lotte выступает одним из учредителей премии «Лицей» имени А.С. Пушкина, которая с 2017 года ищет и поощряет молодых талантливых российских авторов – поэтов и прозаиков в возрасте от 15 до 35 лет. Премия нацелена на дальнейшую поддержку авторов, продвижение на международные издательские рынки и выдвижение на крупные международные литературные премии.

Ежегодно 6 июня мероприятия премии проходят в специальном павильоне на Красной площади в Москве. Сама премия, по данным компании, способствует не только развитию культуры и искусства, но и укреплению дружественных отношений между Россией и Южной Кореей. В этом году 13 мая был объявлен короткий список, а 6 июня пройдёт церемония награждения лауреатов.

