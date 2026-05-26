Рособрнадзор утвердил сроки проведения ВПР в следующем учебном году

Рособрнадзор утвердил сроки проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) в школах в учебном году 2026/27 года. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале.

Проверочные работы пройдут с 19 апреля по 21 мая в 4–8-х и 10-х классах. Продолжительность каждой ВПР составит один-два урока — 45 или 90 минут.

Ранее в Госдуме предложили добавить дополнительные проверочные работы по жизненным дисциплинам перед выдачей аттестатов. Речь идёт о семьеведении, труде и основах безопасности — тех дисциплинах, которые пригодятся выпускникам сразу после школы.