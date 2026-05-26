Волонтёр Мендиганьо рассказала об одном выжившем наёмнике ВСУ из трёхсот

Из более чем трёх сотен пропавших наёмников Вооружённых сил Украины живым нашли только одного. Об этом рассказала руководитель НКО «Голоса тех, кого нет» волонтёр Патрисия Мендиганьо. Организация продолжает поиски остальных бойцов.

«На наш запрос пришёл ответ о том, что один из пропавших без вести находится в российском плену», — приводит комментарий активистки РИА «Новости».