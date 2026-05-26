Волонтёр Мендиганьо рассказала об одном выжившем наёмнике ВСУ из трёхсот
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna
Из более чем трёх сотен пропавших наёмников Вооружённых сил Украины живым нашли только одного. Об этом рассказала руководитель НКО «Голоса тех, кого нет» волонтёр Патрисия Мендиганьо. Организация продолжает поиски остальных бойцов.
«На наш запрос пришёл ответ о том, что один из пропавших без вести находится в российском плену», — приводит комментарий активистки РИА «Новости».
Ранее волонтёр сообщала, что 99% пропавших на Украине колумбийских наёмников остаются ненайденными. Два погибших уже вернулись на родину. С третьим возникли бюрократические проволочки. Мендиганьо отметила эту деталь в своём комментарии. Где находятся остальные — выяснить пока не удалось. Поисковая работа продолжается.
