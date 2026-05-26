Лидер сети подпольных казино на Камчатке получил 13 лет колонии

Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор трём жителям региона, организовавшим сеть нелегальных игорных заведений. Как сообщили в краевой прокуратуре, преступная группа действовала в Елизово и Петропавловске-Камчатском.

В январе 2023 года фигуранты создали три незаконных игровых клуба. В феврале 2024 года их деятельность была пресечена в ходе совместной спецоперации силовиков. Задержания одновременно прошли в трёх игорных заведениях, а также по местам жительства организаторов и участников нелегального бизнеса.

При обысках изъяты технические игровые комплексы, компьютеры, балансовая документация, средства связи, финансовые инструменты, наличные деньги и даже травматическое оружие.

Лидер преступной группы, ранее уже судимый за организацию незаконных азартных игр, приговорён к 13 годам колонии строгого режима, штрафу в 300 тысяч рублей и ограничению свободы на 1 год. Его сообщник получил 4 года 6 месяцев колонии строгого режима, штраф в 200 тысяч рублей и ограничение свободы на 1 год. Оператор игрового клуба осуждён на 5 месяцев принудительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства и штрафом в 100 тысяч рублей.

Преступный доход от деятельности незаконных игровых клубов составил около 162 миллионов рублей. Суд постановил конфисковать эту сумму солидарно у лидера преступной группы и его сообщников.

