Лучший бомбардир РПЛ попал в окончательный состав сборной Колумбии на ЧМ

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба вошёл в окончательный состав сборной Колумбии на чемпионат мира по футболу. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

Форвард получил повреждение в матче суперфинала Кубка России 24 мая с московским «Спартаком» и был заменён. После матча главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев допускал, что травма может оказаться серьёзной. Но, похоже, колумбиец сможет выступить на мундиале.

В завершившемся сезоне Российской Премьер-лиги Кордоба стал лучшим бомбардиром турнира, забив 17 мячей.

Всего за национальную команду 33-летний футболист провёл 21 матч, отличившись шесть раз.

Напомним, «Спартак» обыграл «Краснодар» в суперфинале Кубка России по футболу. Этот титул стал для москвичей пятым. Основное время матча окончилось ничьёй, результат определился в серии пенальти.