Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пришла в ярость. Причина — запрет пропаганды ЛГБТ* в школах и детских садах Болгарии. Об этом заявил депутат парламента страны Ангел Георгиев. Политик недавно посетил Россию во главе делегации партии «Возрождение».

«Это фальшивые ценности. Наша партия предложила закон о запрете пропаганды ЛГБТ* в школах и детских садах, и он был принят. Это наше достижение. Урсула фон дер Ляйен была в ярости, но все люди были против этой пропаганды», — приводит комментарий парламентария ТАСС.

По словам политика, другие партии поддерживают евроатлантический курс. Однако они были вынуждены проголосовать за запрет, поскольку общество выступило в поддержку этой инициативы.

Ранее Георгиев заявил, что в болгарском парламенте начались дискуссии о снятии всех санкций с России. Политики также обсуждают возможное налаживание отношений с Москвой. Парламент рассматривает несколько направлений внешней политики.

