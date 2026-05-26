Специальная военная операция
26 мая, 03:23

Депутат Георгиев: Фон дер Ляйен в ярости от запрета пропаганды ЛГБТ* в Болгарии

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dan Morar

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пришла в ярость. Причина — запрет пропаганды ЛГБТ* в школах и детских садах Болгарии. Об этом заявил депутат парламента страны Ангел Георгиев. Политик недавно посетил Россию во главе делегации партии «Возрождение».

«Это фальшивые ценности. Наша партия предложила закон о запрете пропаганды ЛГБТ* в школах и детских садах, и он был принят. Это наше достижение. Урсула фон дер Ляйен была в ярости, но все люди были против этой пропаганды»,приводит комментарий парламентария ТАСС.

По словам политика, другие партии поддерживают евроатлантический курс. Однако они были вынуждены проголосовать за запрет, поскольку общество выступило в поддержку этой инициативы.

Ранее Георгиев заявил, что в болгарском парламенте начались дискуссии о снятии всех санкций с России. Политики также обсуждают возможное налаживание отношений с Москвой. Парламент рассматривает несколько направлений внешней политики.

* ЛГБТ движение признано экстремистским, его деятельность запрещена в России.

Лия Мурадьян
