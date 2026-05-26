В Болгарии заговорили о нормализации отношений с Россией
Депутат Георгиев заявил о намерении Болгарии снять санкций с России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iasen Doltshinkov
В болгарском парламенте начались дискуссии о снятии всех санкций с России. Политики также обсуждают возможное налаживание отношений с Москвой. Об этом заявил депутат парламента Болгарии Ангел Георгиев. Он недавно посетил РФ во главе делегации партии «Возрождение».
«Мы предложили следующее: снять санкции на топливо из России, энергетические санкции, ограничения на обслуживание этих самолётов. Если бы правительство действительно хотело это сделать, оно уже сделало бы», — приводит его комментарий ТАСС.
Так депутат ответил на вопрос о перспективах нового правительства страны. Политик оценил шансы наладить отношения с Москвой.
Георгиев добавил — у Болгарии есть самолёты МиГ-29. Этим машинам необходимо заменить двигатели. По его словам, эту работу должны выполнить российские компании. Отрасль нуждается в квалифицированных специалистах и оригинальных комплектующих.
Напомним, партия бывшего президента Болгарии Румена Радева победила на внеочередных парламентских выборах. Сам Радев уже заявил о намерении выстраивать равноправные отношения с Россией. В Кремле приветствовали его заявление. Российская сторона открыта к конструктивному диалогу.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.