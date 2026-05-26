26 мая, 00:11

В Болгарии заговорили о нормализации отношений с Россией

Депутат Георгиев заявил о намерении Болгарии снять санкций с России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iasen Doltshinkov

В болгарском парламенте начались дискуссии о снятии всех санкций с России. Политики также обсуждают возможное налаживание отношений с Москвой. Об этом заявил депутат парламента Болгарии Ангел Георгиев. Он недавно посетил РФ во главе делегации партии «Возрождение».

«Мы предложили следующее: снять санкции на топливо из России, энергетические санкции, ограничения на обслуживание этих самолётов. Если бы правительство действительно хотело это сделать, оно уже сделало бы»,приводит его комментарий ТАСС.

Так депутат ответил на вопрос о перспективах нового правительства страны. Политик оценил шансы наладить отношения с Москвой.

Георгиев добавил — у Болгарии есть самолёты МиГ-29. Этим машинам необходимо заменить двигатели. По его словам, эту работу должны выполнить российские компании. Отрасль нуждается в квалифицированных специалистах и оригинальных комплектующих.

Вучич: Отказ присоединиться к санкциям затормозил переговоры Сербии с ЕС

Напомним, партия бывшего президента Болгарии Румена Радева победила на внеочередных парламентских выборах. Сам Радев уже заявил о намерении выстраивать равноправные отношения с Россией. В Кремле приветствовали его заявление. Российская сторона открыта к конструктивному диалогу.

Лия Мурадьян
