В Болгарии заговорили о нормализации отношений с Россией

В болгарском парламенте начались дискуссии о снятии всех санкций с России. Политики также обсуждают возможное налаживание отношений с Москвой. Об этом заявил депутат парламента Болгарии Ангел Георгиев. Он недавно посетил РФ во главе делегации партии «Возрождение».

«Мы предложили следующее: снять санкции на топливо из России, энергетические санкции, ограничения на обслуживание этих самолётов. Если бы правительство действительно хотело это сделать, оно уже сделало бы», — приводит его комментарий ТАСС.

Так депутат ответил на вопрос о перспективах нового правительства страны. Политик оценил шансы наладить отношения с Москвой.

Георгиев добавил — у Болгарии есть самолёты МиГ-29. Этим машинам необходимо заменить двигатели. По его словам, эту работу должны выполнить российские компании. Отрасль нуждается в квалифицированных специалистах и оригинальных комплектующих.