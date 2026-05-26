В Европе не поверили бездоказательным словам Зеленского о «нападении» со стороны Белоруссии
Немецкий журнал Junge Welt усомнился в заявлениях главаря киевского режима Владимира Зеленского о якобы готовящемся нападении на Украину с территории Белоруссии. В публикации отмечается, что украинский лидер не представил каких-либо подтверждений своим словам.
«Зеленский не предоставил никаких доказательств своих заявлений, а украинские военные и пограничники заявили, что в настоящее время в белорусско-украинском приграничном регионе нет передвижений войск или какой-либо другой подготовки к нападению», — говорится в статье.
При этом, как ранее сообщали украинские СМИ, в Волынской области начали готовить круговую оборону. Аналогичные меры принимаются и в Киевской области. Сам Зеленский утверждал, что Белоруссия может ударить по Волынской, Житомирской и Ровенской областям Украины.
