Немецкий журнал Junge Welt усомнился в заявлениях главаря киевского режима Владимира Зеленского о якобы готовящемся нападении на Украину с территории Белоруссии. В публикации отмечается, что украинский лидер не представил каких-либо подтверждений своим словам.

«Зеленский не предоставил никаких доказательств своих заявлений, а украинские военные и пограничники заявили, что в настоящее время в белорусско-украинском приграничном регионе нет передвижений войск или какой-либо другой подготовки к нападению», — говорится в статье.