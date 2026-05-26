Чиновники Минэкономики и МИД Японии приехали с визитом в Россию

Высокопоставленные чиновники МИД Японии и министерства экономики, торговли и промышленности находятся в командировке в России. Они планируют встречи с российскими чиновниками. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Рёсэй Акадзава.

«Глава департамента торговой политики Минэкономики Масаёси Араи и замглавы европейского департамента МИД Масаки Исикава в настоящее время находятся в деловой поездке в Россию», — отметил министр.

Политик добавил, что они планируют встретиться с российскими чиновниками. Стороны обсудят актуальные вопросы сотрудничества.

Акадзава отметил, что цель визита заключается в коммуникации с российской стороной. Япония хочет защитить активы своих компаний, которые работают в России. Министр воздержался от подробностей.

Ранее Япония в рамках коллективной линии G7 полностью отказалась от импорта российских нефти и угля. Сейчас Токио лишь несколько раз в год закупает небольшие партии сырья с проекта «Сахалин-2». Этот проект обеспечивает около 9% японского импорта сжиженного природного газа. Стороны продолжают искать баланс между политикой и экономическими интересами.