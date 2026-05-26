Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 04:03

Свечников принёс «Каролине» победу в овертайме третьей игры с «Монреалем» в НХЛ

Андрей Свечников. Обложка © Х / Carolina Hurricanes

Андрей Свечников. Обложка © Х / Carolina Hurricanes

«Каролина Харрикейнз» в овертайме обыграла «Монреаль Канадиенс» в третьем матче серии третьего раунда плей-офф НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Решающий гол в дополнительное время российский форвард Андрей Свечников. В основное время у «Каролины» отличились Шейн Гостисбер и Тейлор Холл. Российский защитник Александр Никишин результативными действиями не отметился.

Гол Свечникова в ворота «Монреаля». Видео © Х / Carolina Hurricanes

В составе «Монреаля» шайбы забросили Майк Мэтисон и Лэйн Хатсон. Нападающий Иван Демидов записал на свой счёт результативную передачу.

После этой победы «Каролина» повела в серии со счётом 2-1. Следующий матч команды проведут в ночь на 28 мая в Монреале.

Российский хоккеист 11-й год подряд поднимет над головой Кубок Стэнли
Российский хоккеист 11-й год подряд поднимет над головой Кубок Стэнли

Ранее Life.ru рассказывал, как гол россиянина Павла Дорофеева принёс «Вегасу» победу над «Колорадо» в первом матче финала Запада. На данный момент счёт в серии 3-0.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • НХЛ
  • Хоккей
  • Андрей Свечников
  • Каролина Харрикейнз
  • Монреаль Канадиенс
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar