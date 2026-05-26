Свечников принёс «Каролине» победу в овертайме третьей игры с «Монреалем» в НХЛ

«Каролина Харрикейнз» в овертайме обыграла «Монреаль Канадиенс» в третьем матче серии третьего раунда плей-офф НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Решающий гол в дополнительное время российский форвард Андрей Свечников. В основное время у «Каролины» отличились Шейн Гостисбер и Тейлор Холл. Российский защитник Александр Никишин результативными действиями не отметился.

Гол Свечникова в ворота «Монреаля». Видео

В составе «Монреаля» шайбы забросили Майк Мэтисон и Лэйн Хатсон. Нападающий Иван Демидов записал на свой счёт результативную передачу.

После этой победы «Каролина» повела в серии со счётом 2-1. Следующий матч команды проведут в ночь на 28 мая в Монреале.

