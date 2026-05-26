КНДР запустила ракету в сторону Жёлтого моря

Северная Корея осуществила запуск неустановленного снаряда в сторону Жёлтого моря. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Южнокорейские военные уточнили, что в настоящее время специалисты анализируют параметры полёта и другие детали запуска.

Ранее, 19 апреля, Сеул сообщал о пуске нескольких баллистических ракет малой дальности со стороны КНДР в направлении Японского моря.