Запад может отказаться от Владимира Зеленского, когда тот исчерпает свой политический ресурс. Об этом председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал в интервью.

По мнению парламентария, западные страны постараются дистанцироваться от Зеленского и переложить дальнейшее решение его судьбы на Россию. Он считает, что подобный сценарий возможен после того, как Киев исчерпает политический ресурс для своих союзников.

«Когда в Зеленском пропадёт нужда, а она скоро пропадёт, Запад не то что его отдаст, они сами его и привезут», — утверждает депутат в беседе с ТАСС.

Картаполов также добавил, что Запад, по его мнению, предпочёл бы «остаться в стороне» и не брать на себя ответственность за дальнейшие действия в отношении украинского лидера.

Кстати, в Госдуме считают, что недавний массированный удар российской армии по Украине заставил Запад задуматься. В комитете ГД по обороне отмечают, что это наверняка заставит западных политиков задуматься и «урезонить» главу киевского режима.