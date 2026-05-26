«Сами его привезут»: В Госдуме описали финал отношений Зеленского с Западом
Картаполов: Запад выдаст Зеленского РФ, когда тот исчерпает политический ресурс
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico
Запад может отказаться от Владимира Зеленского, когда тот исчерпает свой политический ресурс. Об этом председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал в интервью.
По мнению парламентария, западные страны постараются дистанцироваться от Зеленского и переложить дальнейшее решение его судьбы на Россию. Он считает, что подобный сценарий возможен после того, как Киев исчерпает политический ресурс для своих союзников.
«Когда в Зеленском пропадёт нужда, а она скоро пропадёт, Запад не то что его отдаст, они сами его и привезут», — утверждает депутат в беседе с ТАСС.
Картаполов также добавил, что Запад, по его мнению, предпочёл бы «остаться в стороне» и не брать на себя ответственность за дальнейшие действия в отношении украинского лидера.
Кстати, в Госдуме считают, что недавний массированный удар российской армии по Украине заставил Запад задуматься. В комитете ГД по обороне отмечают, что это наверняка заставит западных политиков задуматься и «урезонить» главу киевского режима.
