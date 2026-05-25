После массированного удара возмездия, нанесённого Россией по Украине с применением «Орешника», на Западе серьёзно задумались, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, в Брюсселе и Вашингтоне на фоне этих ударов начинает пробуждаться чувство самосохранения.

Украина, как подчеркнул парламентарий, находится под очень сильным влиянием Запада, пока Владимир Зеленский безуспешно корчит из себя героя вселенского масштаба. Теперь в США и ЕС могут начать гораздо серьёзнее подходить к вопросу о необходимости «урезонить» главу киевского режима.

«...Зеленский попытался из себя изобразить героя вселенского масштаба, но у него не получилось. На Западе чувство самосохранения всё-таки начало пробуждаться», — отметил собеседник «Газеты.ru».

