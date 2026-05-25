Владимир Зеленский не должен «лить крокодиловы слёзы», рассказывая Западу о «злой» России, которая нанесла массированный удар по украинским военным объектам, в том числе ракетами «Орешник». Главарю киевского режима следовало бы сначала честно сообщить западным партнёрам, что удар был нанесён в ответ на атаку ВСУ на общежитие со студентами в Старобельске ЛНР. Об этом рассказал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с РИА «Новости».

«Зеленский продолжает лить крокодиловы слезы, сознательно умалчивая, что удар возмездия стал ответом России на террористический акт в Старобельске, где ВСУ ударили по общежитию с детьми. Так что в своих воззваниях к Западу Зеленскому стоило бы начать с причины, почему Россия пошла на этот шаг», — пояснил парламентарий.

Шеремет добавил, что Зеленскому нужно перестать играть спектакль для западных зрителей, а следует уже раскаяться в своих кровавых преступлениях.

Напомним, в ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар по общежитию и учебному корпусу Старобельского профессионального колледжа. В здании находились 86 студентов и сотрудник колледжа. Погиб 21 человек. Власти пообещали помочь семьям погибших. По распоряжению президента Владимира Путина высокоточными средствами, в том числе «Орешником», были поражены все запланированные военные объекты противника, в том числе в Киеве. МИД призвал иностранцев покинуть Киев после перехода ВС РФ к системным ударам.