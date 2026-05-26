26 мая, 05:29

Гребенщиков* переписал на сбежавшего из России сына квартиру в Петербурге за 36 млн

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ bgrebenshikov

Уехавший из России музыкант Борис Гребенщиков* переоформил петербургскую квартиру на сына Глеба, который также живёт за границей. Об этом сообщает SHOT.

Речь идёт о трёхкомнатной квартире на Гончарной улице площадью 127 квадратных метров. Сейчас её стоимость оценивают примерно в 36 млн рублей. Недвижимость расположена на пятом этаже доходного дома 1875 года постройки, а сам артист приобрёл её в 2018-м.

По данным источника, после отъезда из России и внесения в реестр иноагентов Гребенщиков* переписал жильё на сына. В 2023 году основатель «Аквариума» также закрыл ИП и прекратил предпринимательскую деятельность в РФ.

Глеб Гребенщиков покинул Россию в 2022 году и, как утверждается, сейчас живёт в Аргентине. Ранее он попадал в поле зрения правоохранителей по делу о хранении запрещённых веществ, но тогда отделался штрафом.

Сам Борис Гребенщиков* живёт в Лондоне и в марте 2026 года получил британское гражданство. Музыкант вместе с супругой Ириной зарегистрировал компанию BG PLUS LLP в декабре 2022 года, указав в документах, что они россияне. Однако спустя более трёх лет, 16 марта 2026 года, регистрационные данные были обновлены — теперь оба значатся гражданами Великобритании. Эмигрантом при этом он себя не считает.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Владимир Озеров
