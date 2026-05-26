Королеву красоты нашли мёртвой во дворе мужа — он улыбался во время ареста

В Индии муж бывшей победительницы конкурса красоты Твиши Шармы сдался полиции после начала расследования её смерти. Об этом сообщает India Today.

Тело 33-летней женщины обнаружили во дворе дома её супруга Самарта Сингха. Изначально правоохранители рассматривали случившееся как суицид, однако родственники Шармы не согласились с этой версией и обвинили мужа, а также его семью.

По словам близких, Твиша Шарма подвергалась психологическому и физическому насилию. Родные утверждают, что супруг и его мать требовали большего приданого, а в начале мая якобы заставили женщину сделать аборт из-за подозрений в измене. Мать Самарта Сингха отвергла эти обвинения и заявила, что Шарма сама настояла на прерывании беременности.

После начала расследования Самарт Сингх исчез, однако спустя 10 дней сам явился в полицию. Сейчас он находится под арестом. Брат погибшей заявил, что во время судебного заседания об аресте мужчина улыбался, несмотря на смерть жены.

Твиша Шарма выиграла конкурс красоты в городе Пуна в 2012 году, затем снималась в рекламе и фильме, после чего работала в маркетинге. С будущим супругом она познакомилась через сервис онлайн-сватовства, а в декабре 2025 года пара поженилась.

А суд в Швейцарии приговорил 43-летнего Марка Рибена к пожизненному заключению за убийство жены, бывшей финалистки конкурса «Мисс Швейцария» Кристины Йоксимович.