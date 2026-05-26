Учёные по черепу восстановили облик женщины возрастом 45 тысяч лет

Учёные восстановили возможный облик женщины, жившей на территории современной Чехии около 45 тысяч лет назад. Об этом пишут Daily Mail и Greek Reporter. Бразильский 3D-дизайнер Сисеро Мораис совместно с антропологами восстановил облик, используя архивные данные компьютерной томографии (КТ).

Череп обнаружили ещё в 1950 году в пещере на территории Чехии. Он был повреждён и разделён на две части, поэтому сначала археологи решили, что фрагменты могли принадлежать разным людям. Позже генетический анализ показал: речь идёт об одной женщине, получившей имя Zlatý kůň — «золотая лошадь» по названию холма рядом с местом находки.

Исследования показали, что около 3% её ДНК достались от неандертальцев. Женщина относилась к одной из ранних групп Homo sapiens, которые контактировали и смешивались с неандертальцами. Её геном считается одним из древнейших среди расшифрованных геномов современного человека.

Чтобы воссоздать лицо, специалисты использовали компьютерную томографию черепа и более раннюю реконструкцию 2018 года. Недостающие участки левой стороны лица восстановили по статистическим моделям и данным КТ других людей. Главной особенностью внешности стала мощная нижняя челюсть и массивные черты лица. Именно из-за этого учёные долго считали, что останки могли принадлежать мужчине.

