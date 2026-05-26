Газ в пол? На российских трассах готовят новый скоростной режим

Скорость на отдельных участках трассы «Таврида» в Крыму могут повысить до 110 км/ч уже к концу года. Об этом «Коммерсанту» сообщили в «Автодоре».

Аналогичное увеличение лимита также планируется на федеральных трассах М-3 «Украина» и М-4 «Дон». На М-3 речь идёт об участке с 65-го по 124-й км, на М-4 — с 933-го по 1024-й км. Повышение скорости ожидается после завершения реконструкции.

Сейчас, по данным «Автодора», около трети дорожной сети госкомпании уже работает в повышенном скоростном режиме. Общая протяжённость её трасс составляет 1,97 тыс. км.

Правила дорожного движения позволяют устанавливать лимит до 130 км/ч по согласованию владельца дороги и ГИБДД, однако на практике такой режим чаще всего применяется именно на объектах «Автодора». В регионах, напротив, чаще снижают скорость: с начала года там установили 4,5 тыс. новых ограничительных знаков.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, с помощью которого субъекты РФ теперь могут участвовать в развитии инфраструктуры федеральных автодорог. В тестовом режиме новый финансовый механизм планируют использовать при реализации двух инфраструктурных проектов — строительстве южного обхода Тюмени и транспортной развязки трассы М-12 «Восток» с Малым кольцом Московской области.