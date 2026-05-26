Западные страны используют Украину не только как инструмент давления на Россию, но и как площадку для проверки новых военных технологий. Об этом директор ФСБ России Александр Бортников сказал на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

По его словам, под обещания скорого вступления в ЕС Киев оказался втянут в сценарий, при котором территория страны стала базой для диверсионных действий, испытания вооружений и обучения военных систем искусственного интеллекта.

«Под лживые обещания скорого принятия в ЕС страну превратили в плацдарм для ведения военных и диверсионно-террористических действий против России. По сути, в полигон по испытанию новых видов вооружения, обучения военных систем искусственного интеллекта, отработки новых форм и методов войны под «чужим флагом», — подчеркнул директор ФСБ России.

Александр Бортников также заявил, что происходящее на Украине влияет не только на российское направление, но и на безопасность всего пространства СНГ. По оценке главы ФСБ, при поддержке западных покровителей страна превратилась в один из ключевых источников нестабильности в регионе.

Отдельно Бортников указал на проблему незаконного оборота оружия. По его словам, действия киевского режима привели к тому, что Украина стала «крупнейшим в Европе центром контрабанды оружия и боеприпасов».

Ранее Бортников обвинил Украину в вербовке подростков для терактов через ИИ в играх. Для этого используются алгоритмы анализа поведения в сети и цифровые инструменты, позволяющие точечно выходить на потенциальных исполнителей.