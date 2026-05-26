Крутое пике и отдельные цели: Что делает «Орешник» недосягаемым для ПВО Украины
Yle: ПВО Украины не сможет перехватить ракету «Орешник»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI
Киев не сможет эффективно отразить удар российской ракеты «Орешник», пишет финское издание Yle. По оценке автора публикации, её траектория и скорость делают перехват крайне сложным для действующих систем ПВО Украины.
В материале отмечается, что ракета после резкого подъёма переходит в крутое пикирование, а боеголовки способны поражать отдельные цели. Такая схема полёта, как утверждает издание, снижает шансы украинской противовоздушной обороны на успешное отражение атаки.
«Траектория его полёта представляет собой резкий взлёт и крутое пике, при этом боеголовки могут поражать отдельные цели. Это делает оружие практически недосягаемым для действующих систем ПВО Украины», — говорится в публикации Yle.
Обозреватель также указал, что «Орешник» движется быстрее большинства современных аналогов.
Ранее российская армия нанесла удар возмездия по целям, связанным с военным руководством Украины, применив ракеты «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон». Запущенный по украинским авиабазам и оборонным предприятиям «Орешник» выполнил свою задачу, после чего в Киеве поднялся отчаянный крик, а киевский режим начинает осознавать необходимость переговоров с Россией. Нардеп Верховной рады Алексей Гончаренко* выступил с призывом к Киеву начать переговоры с РФ по урегулированию конфликта.
Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.
*Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.