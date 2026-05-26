Крутое пике и отдельные цели: Что делает «Орешник» недосягаемым для ПВО Украины

Киев не сможет эффективно отразить удар российской ракеты «Орешник», пишет финское издание Yle. По оценке автора публикации, её траектория и скорость делают перехват крайне сложным для действующих систем ПВО Украины.

В материале отмечается, что ракета после резкого подъёма переходит в крутое пикирование, а боеголовки способны поражать отдельные цели. Такая схема полёта, как утверждает издание, снижает шансы украинской противовоздушной обороны на успешное отражение атаки.

«Траектория его полёта представляет собой резкий взлёт и крутое пике, при этом боеголовки могут поражать отдельные цели. Это делает оружие практически недосягаемым для действующих систем ПВО Украины», — говорится в публикации Yle.

Обозреватель также указал, что «Орешник» движется быстрее большинства современных аналогов.

