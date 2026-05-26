Высший пилотаж: Аист «показал» дрону ВС РФ, как нужно уходить от опасности в небе

Российский беспилотник «встретился» в небе с аистом, приняв его за вражеский дрон самолётного типа. Птица ловко ушла в вираж, не обрадовавшись такому знакомству. Видео уже разошлось в Сети. Операторы нашего БПЛА остались в полном восхищении от красоты манёвра аиста.

Российский коптер-перехватчик вёл контроль воздушного пространства и искал цель. Заметив странный объект с большим размахом крыльев, оператор решил, что это дрон ВСУ. Оказалось, аист. Он не просто улетел от нашего беспилотника, но сделал головокружительный вираж вниз. Аисты умеют мастерски парить в потоках воздуха и почти не шевелят крыльями, а виражи им нужны для ухода от опасности, в том числе хищников. Пользователи в Сети согласились, что птица очень похожа на дрон.