Высший пилотаж: Аист «показал» дрону ВС РФ, как нужно уходить от опасности в небе
Российский дрон встретил в небе аиста и заснял его головокружительный вираж
Российский беспилотник «встретился» в небе с аистом, приняв его за вражеский дрон самолётного типа. Птица ловко ушла в вираж, не обрадовавшись такому знакомству. Видео уже разошлось в Сети. Операторы нашего БПЛА остались в полном восхищении от красоты манёвра аиста.
Российский коптер-перехватчик вёл контроль воздушного пространства и искал цель. Заметив странный объект с большим размахом крыльев, оператор решил, что это дрон ВСУ. Оказалось, аист. Он не просто улетел от нашего беспилотника, но сделал головокружительный вираж вниз. Аисты умеют мастерски парить в потоках воздуха и почти не шевелят крыльями, а виражи им нужны для ухода от опасности, в том числе хищников. Пользователи в Сети согласились, что птица очень похожа на дрон.
Ранее сообщалось, что российские военные группировки войск «Север» способны вести разведку в максимально глубоком тылу ВСУ при помощи специальных дронов. Так, в Харьковской области наши БПЛА буквально подкрадываются к противнику сзади, удалившись на сотню километров от границы РФ.
