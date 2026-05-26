Яна Поплавская рассказала, как любовь к Родине и семье помогает бойцам на СВО

Актриса и педагог Яна Поплавская представила на сцене театра «У Никитских ворот» спектакль «Как рождаются герои», посвящённый событиям СВО. Роли в постановке исполнили ученики её курса. Спектакль посвящён бойцу — обычному парню: как он рос, узнавал мир и любовь, и как познал смерть на фронте, рассказала артистка.

Для неё и её семьи это личная история, с 2014 года они стоят плечом к плечу с Донбассом и со всей страной. По словам звезды, бойцам на передовой помогает прежде всего любовь — к родине и к своей семье. В каждом интервью ребята с фронта говорят одно и то же: «я вернусь, мама, жена, дети! Ждите меня».

«Любовь к Родине и своему дому — это тоже могучая сила на войне. Именно любовь заставляет стоять до последнего в схватке с врагом», — подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».

Ранее Яна Поплавская призвала учредить в России должность омбудсмена по правам бойцов СВО. Она считает, что на данный пост нужно брать «волевого человека, сильного духом».