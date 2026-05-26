Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 07:31

Один человек пострадал при пожаре на нефтебазе в Башкирии

Обложка © Госкомитете по ЧС Башкирии

Обложка © Госкомитете по ЧС Башкирии

В Туймазинском районе Башкирии произошёл пожар на базе хранения нефтепродуктов, огонь охватил восемь наземных горизонтальных резервуаров. Возгорание началось в селе Кандры, сообщили в региональном Госкомитете по ЧС.

«Поступило сообщение о том, что горит база хранения нефтепродуктов в Туймазинском районе в селе Кандры. <…> По прибытии происходило открытое горение 8 наземных горизонтальных резервуаров с последующим разливом», — сообщили в Госкомитете по ЧС Башкирии.

Также произошёл разлив нефтепродуктов. Сейчас пожар ликвидирован. В результате ЧП пострадал мужчина 1974 года рождения. От госпитализации он отказался. Причину возгорания устанавливают специалисты.

В Латвии закроют нефтебазу после падения украинских дронов
В Латвии закроют нефтебазу после падения украинских дронов

Ранее падение обломков БПЛА в Новороссийске привело к возгоранию на нефтебазе, пострадал местный житель.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar