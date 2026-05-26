Один человек пострадал при пожаре на нефтебазе в Башкирии
Обложка © Госкомитете по ЧС Башкирии
В Туймазинском районе Башкирии произошёл пожар на базе хранения нефтепродуктов, огонь охватил восемь наземных горизонтальных резервуаров. Возгорание началось в селе Кандры, сообщили в региональном Госкомитете по ЧС.
«Поступило сообщение о том, что горит база хранения нефтепродуктов в Туймазинском районе в селе Кандры. <…> По прибытии происходило открытое горение 8 наземных горизонтальных резервуаров с последующим разливом», — сообщили в Госкомитете по ЧС Башкирии.
Также произошёл разлив нефтепродуктов. Сейчас пожар ликвидирован. В результате ЧП пострадал мужчина 1974 года рождения. От госпитализации он отказался. Причину возгорания устанавливают специалисты.
Ранее падение обломков БПЛА в Новороссийске привело к возгоранию на нефтебазе, пострадал местный житель.
