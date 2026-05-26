26 мая, 07:55

Шойгу увидел угрозу в «милитаристском угаре‎» НАТО

Входящие в НАТО страны буквально «впали в реваншистский и милитаристский угар» и теперь их действия угрожают мировой безопасности, особенно ситуация опасна для государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

«Основная угроза исходит от блока НАТО и входящих в него стран так называемой цивилизованной Европы, впавших в реваншистский и милитаристский угар. Из стран Балтии открыто звучат призывы напасть на Калининградскую область», — пояснил он.

Напомним, на первый международный форум по безопасности под эгидой Совета безопасности РФ заявлены более 140 иностранных делегаций из свыше 120 стран. Мероприятие проходит 26–29 мая 2026 года в Московской области.

Татьяна Миссуми
