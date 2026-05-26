«Не подходим друг другу»: Александр Стриженов раскрыл, как прожил с женой почти 40 лет

Режиссёр Стриженов заявил, что даже после 39 лет брака ему не скучно с супругой

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Режиссёр Александр Стриженов, который уже 39 лет живёт с актрисой Екатериной Стриженовой, раскрыл секрет столь продолжительного брака. По его словам, несмотря на прочный союз, они с супругой ежедневно ссорятся, потому что оба являются «беспокойными» людьми.

При этом артисту никогда не бывает скучно с женой, и разнообразие в их отношения вносит именно её профессия. В течение дня перед ним предстают восемь совершенно разных, диаметрально противоположных женщин, что, с точки зрения психиатрии, абсолютно ненормальная ситуация, пошутил Стриженов.

«Это вулкан страсти, это очень интересно. Нескучно. Мы не подходим друг другу ни по одному гороскопу… Мы абсолютно диаметрально противоположные люди. И поэтому вместе всю жизнь», — подчеркнул собеседник kp.ru.

Путин присвоил супругам Стриженовым звания заслуженных артистов РФ

Ранее Александр Стриженов раскрыл, почему пригласил именно Кристину Орбакайте на главную роль в «Любви-моркови». Он признался, что нужна была актриса, внешне похожая на Гошу Куценко.

