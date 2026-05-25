Режиссёр «Любви-моркови» признался, что искал актрису с лицом Куценко — и нашёл Орбакайте

На главную женскую роль в комедии «Любовь-морковь» режиссёр Александр Стриженов пригласил именно Кристину Орбакайте, потому что ему была нужна актриса, внешне похожая на Гошу Куценко. Об этом рассказал сам маэстро на творческой встрече со зрителями.

Стриженов признался, что когда сценарий был готов, он сразу решил, что одну из главных ролей исполнит Куценко, к которому относится с большой симпатией. Для пары супругов, которые по сюжету меняются телами, потребовалась актриса, обладающая сходством с Куценко, поэтому выбор пал на Орбакайте.

«Мы перебрали всех, и единственная женщина, похожая на Гошу Куценко с его носом таким, — это Кристина Орбакайте. Дальше этот дуэт сложился», — цитирует режиссёра Кино Mail.

