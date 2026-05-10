Орбакайте показала редкое фото с сыном Дени и дочерью Клавдией

Кристина Орбакайте поделилась в блоге семейным снимком с дочерью Клавдией и сыном Дени Байсаровым, который редко появляется в соцсетях. Публикация появилась 10 мая и сразу привлекла внимание подписчиков.

«С днём рождения, сыночек!» — коротко написала артистка, поздравив сына с 28-летием.

Семья запечатлена на фоне заката в спокойной, тёплой атмосфере. Клавдия позирует в нежно-розовом платье, находясь слева от матери. Дени Байсаров изображён справа: на нём светлые брюки, белая рубашка и солнцезащитные очки. Кристина Орбакайте находится в центре кадра, рядом с детьми, создавая композицию семейного портрета.

Подписчики тепло отреагировали на публикацию, отметив редкость подобных семейных кадров и праздничный повод.

Дени Байсаров — младший сын Кристины Орбакайте от второго мужа, бизнесмена Руслана Байсарова.

Ранее Орбакайте поделилась в соцсетях редким семейным снимком, приуроченным к 81-летию её отца — циркового артиста Миколаса Орбакаса. На опубликованном кадре певица запечатлена вместе с отцом за праздничным столом. Для съёмки 54-летняя артистка выбрала серое платье, дополнив образ сдержанным стилем.