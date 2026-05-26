«Всё сбылось»: Актёр Селиванов рассказал о тайной мечте Калюжного в армии

Актёр Михаил Селиванов рассказал, что его коллега по цеху Глеб Калюжный, завершивший службу в армии, очень боялся дедовщины в войсковой части, но все опасения оказались напрасны. Об этом артист сообщил журналисту Mash.

Селиванов рассказал о мечте Калюжного. Видео ©

«Его мечты сбылась. Он нормально отслужил. Всё в порядке», — поделился Селиванов, отвечая на вопрос, о чём мечтал Калюжный в ВС РФ.

Напомним, актёр Глеб Калюжный завершил службу в армии. Прошёл год с тех пор, как его призвали в Семёновский полк. Встретить Калюжного после демобилизации пришли мама с цветами, актёр Николай Добрынин и другие коллеги по цеху.