«Принять реальность»: Европу призывают к миру с Россией из-за «Орешника»

Европейские страны должны как можно быстрее сесть за стол переговоров с Россией, а не продолжать пребывать в своей реальности, считая Москву заведомо проигравшей стороной. Об этом написал в соцсети X член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Россия использовала одну из самых разрушительных ракет на Украине, а Запад назвал атаку по Киеву признаком слабости. Самое грустное в этой невозможности принять реальность — то, что западные лидеры и дальше призывают Украину продолжать сражаться», — говорится в его тексте.

По его словам, европейские лидеры несут полную чушь, когда убеждают Киев не сдаваться и продолжать воевать вопреки всему. При этом Украина платит огромную цену за то, что верит Европе и полагается на её мнение, добавил политик. Мема уверен, что спасти Киев и Европу может только путь дипломатии, а не продолжающиеся попытки надавить на РФ.