26 мая, 08:55

Квартиру можно будет купить удалённо: что изменится в сделках с жильём с 1 июля

Россиян предупредили о новых правилах сделок с жильём

Обложка © Life.ru

С 1 июля 2026 года в России заработает новый механизм дистанционных сделок с недвижимостью. При регистрации прав личность можно будет подтверждать с помощью биометрии.

Об этом рассказал руководитель управления информационной безопасности ГК «Гранель» Иван Волков.

По его словам, для полностью удалённой сделки понадобятся электронный пакет документов, электронная подпись и подтверждённая биометрия в Единой биометрической системе.

«Если стороны хотят провести сделку полностью удаленно, им понадобятся электронный пакет документов, электронная подпись и подтвержденная биометрия в Единой биометрической системе. При этом офлайн-сделки никуда не исчезают», — пояснил эксперт агентству «Прайм».

Подготовиться к такой процедуре нужно заранее. Для этого потребуется пройти очную идентификацию в банке, получить подтверждённую биометрию и оформить усиленную квалифицированную электронную подпись.

Сертификат электронной подписи действует 12 месяцев, а подтверждённая биометрия — пять лет.

Главный плюс нововведения — возможность купить или продать жильё в другом городе без личных поездок. Это может быть удобно для тех, кто переезжает, инвестирует в недвижимость или оформляет сделку с продавцом из другого региона.

При этом эксперт предупреждает: новые инструменты не отменяют риски. Среди них — взлом аккаунта на «Госуслугах», кража данных электронной подписи и фишинговые сайты. Биометрия подтверждает личность участника сделки, но не гарантирует, что с самой квартирой всё в порядке. Поэтому выписку ЕГРН, историю объекта и документы продавца всё равно придётся проверять отдельно.

Марина Фещенко
