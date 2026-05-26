Торги по продаже ЮГК вновь провалились — единственный участник не был готов

Акционерное общество «Русские угли» стало единственным участником голландского аукциона по продаже доли в компании «Южуралзолото» (ЮГК). Но предприятие не допустили к торгам из-за проблем с необходимым пакетом документов. Такая информация содержится в материалах протокола на сайте «ГИС торги».

«Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государственного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации», — сказано в тексте.

Заявку от АО «Русские угли» приняли 22 мая. Компания стала единственным потенциальным участником аукциона, но так и не дошла до реализации. В торгах участвовало 67,2% акций ЮГК. Изначально цена была установлена в 162,02 млрд рублей, затем произошло её снижение до 81 млрд (такой аукциона называется «голландским»). Для того, чтобы торги были признаны состоявшимися нужны как минимум два участника. Прежний аукцион тоже был провальным, заявок никто не подал.

Напомним, золотодобывающая компания «Южуралзолото» (ЮГК) была национализирована в июле 2025 года. Генпрокуратура подала иск к владельцу предприятия Константину Струкову. Бизнесмен владел 67,85% ЮГК, и, будучи депутатом заксобрания Челябинской области, по версии следствия, незаконно совмещал госслужбу с предпринимательством. Суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций ЮГК, принадлежащих Струкову. Суд также списал долг «Южуралзолота» перед экс-владельцем.