Прокуратура заявила, что экс-глава ЮГК Струков вывел за границу 163 млрд рублей

Генеральная прокуратура РФ установила, что экс-владелец компании «Южуралзолото» Константин Струков организовал перевод за границу финансовых средств на сумму свыше 163 миллиардов рублей. В исковом заявлении указывается, что эти деньги были направлены на приобретение объектов недвижимости, яхт, предметов роскоши и строительство гостиничных комплексов в нескольких странах. Такой информацией делится ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

«В иске говорится, что всего за границу Струковым было направлено свыше 163 млрд рублей, за счёт которых в различных странах (Черногория, Сербия, Швейцария, Турция) были приобретены недвижимость, яхты, предметы роскоши, ведётся строительство гостиничных комплексов», — отмечается в сообщении.

Правоохранительные органы ранее провели серию обысков в офисных помещениях компании, в ходе которых были выявлены серьёзные нарушения экологического законодательства и промышленной безопасности. Зафиксированные нарушения привели к загрязнению водоохранных зон и ухудшению экологической обстановки в Челябинской области.

Советский районный суд Челябинска принял решение об отстранении Струкова от должности президента управляющей компании. По версии следствия, бизнесмен использовал своё служебное положение для установления незаконного контроля над ПАО «Южуралзолото» и десятью другими предприятиями. Суд постановил передать все эти активы в государственную собственность.