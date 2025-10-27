Прокуратура заявила, что экс-глава ЮГК Струков вывел за границу 163 млрд рублей
Генеральная прокуратура РФ установила, что экс-владелец компании «Южуралзолото» Константин Струков организовал перевод за границу финансовых средств на сумму свыше 163 миллиардов рублей. В исковом заявлении указывается, что эти деньги были направлены на приобретение объектов недвижимости, яхт, предметов роскоши и строительство гостиничных комплексов в нескольких странах. Такой информацией делится ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
«В иске говорится, что всего за границу Струковым было направлено свыше 163 млрд рублей, за счёт которых в различных странах (Черногория, Сербия, Швейцария, Турция) были приобретены недвижимость, яхты, предметы роскоши, ведётся строительство гостиничных комплексов», — отмечается в сообщении.
Правоохранительные органы ранее провели серию обысков в офисных помещениях компании, в ходе которых были выявлены серьёзные нарушения экологического законодательства и промышленной безопасности. Зафиксированные нарушения привели к загрязнению водоохранных зон и ухудшению экологической обстановки в Челябинской области.
Советский районный суд Челябинска принял решение об отстранении Струкова от должности президента управляющей компании. По версии следствия, бизнесмен использовал своё служебное положение для установления незаконного контроля над ПАО «Южуралзолото» и десятью другими предприятиями. Суд постановил передать все эти активы в государственную собственность.
Ранее суд в Подмосковье постановил, что экс-владельцы аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик и Валерий Коган должны возместить государству долг по налогам и другим обязательствам на сумму примерно 3 миллиарда рублей. Напомним, в январе текущего года Генпрокуратура подала иск к экс-владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику и аффилированным компаниям. Затем арбитражным судом Москвы был удовлетворён иск Генпрокуратуры о передаче международного аэропорта Домодедово в собственность российского государства. По данному решению высказался даже президент России Владимир Путин, заявив, что национализацией этот процесс считаться не может.
