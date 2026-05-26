Военный корреспондент Дмитрий Стешин сравнил Украину с «бешеной собакой» и заявил, что Москва переходит к более жёсткой фазе конфликта. Так он прокомментировал заявление Министерства иностранных дел России о массированных ударах по Киеву.

Стешин предположил в своём телеграм-канале, что американская сторона была заранее предупреждена о таком сценарии. По мнению военкора, последние действия Киева могли стать тем самым поводом, после которого Москва переходит от дипломатических формулировок к практическим шагам.

Отдельно он обратил внимание на формулировку МИД РФ о том, что «нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают указанные договорённости». Стешин считает, что контуры дальнейших действий могли обсуждаться с США заранее, назвав это проявлением реалполитики.

«И от чего-то кажется, что в восприятии США, Украина сейчас — взбесившаяся собака на цепи. Сошедшая с ума. Я видел такую — над ухом из дробовика 12 калибра выстрелили и собака сошла с ума. Перестала кого-то узнавать из домашних, агрессировала без повода, желала странного, выла, ушла тропой видений, темной тропой. Её какое-то время кормили, за прошлые заслуги и с надеждой, что придёт в разум. Не случилось и собаку пристрелили», — красочно расписал военкор судьбу Украины.