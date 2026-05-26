26 мая, 09:32

Шлем спас от гибели питбайкера после удара ножом в голову в Новой Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BLGKV

В Новой Москве шлем спас питбайкера после удара ножом в голову на парковке возле жилого дома. Конфликт начался во дворе на улице Самуила Маршака: нетрезвый прохожий стал цепляться к водителям питбайков, а затем достал кухонный нож. О возбуждении уголовного дела сообщило столичное управление СК России.

В Новой Москве шлем спас питбайкера после удара ножом в голову. Фото © Telegram / Столичный СК

«В ночное время 26 мая 2026 года фигурант в состоянии алкогольного опьянения, находясь на парковке возле жилого дома на территории района Внуково, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанёс удар ножом в область головы одного из мотоциклистов», — рассказали в ведомстве версию СК.

Удар пришёлся в голову, но металлическая защита приняла его на себя — молодой человек не получил тяжёлых травм. Нападавшего задержали полицейские. В отношении местного жителя возбудили дело о покушении на убийство, следователи уже осмотрели место происшествия и назначили экспертизы, включая судебно-медицинскую.

Дворовая драка в Подмосковье закончилась стрельбой, три человека ранены

А ранее Life.ru писал, что петербуржец напал на свою спутницу и пытался задушить её. Тогда на помощь бросился случайный прохожий. Нападавший схватил его за горло и ударил. Мужчина упал и сильно ударился головой о дорогу.

Александра Мышляева
