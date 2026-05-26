Шлем спас от гибели питбайкера после удара ножом в голову в Новой Москве

В Новой Москве шлем спас питбайкера после удара ножом в голову на парковке возле жилого дома. Конфликт начался во дворе на улице Самуила Маршака: нетрезвый прохожий стал цепляться к водителям питбайков, а затем достал кухонный нож. О возбуждении уголовного дела сообщило столичное управление СК России.

«В ночное время 26 мая 2026 года фигурант в состоянии алкогольного опьянения, находясь на парковке возле жилого дома на территории района Внуково, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанёс удар ножом в область головы одного из мотоциклистов», — рассказали в ведомстве версию СК.

Удар пришёлся в голову, но металлическая защита приняла его на себя — молодой человек не получил тяжёлых травм. Нападавшего задержали полицейские. В отношении местного жителя возбудили дело о покушении на убийство, следователи уже осмотрели место происшествия и назначили экспертизы, включая судебно-медицинскую.

