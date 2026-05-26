Советник МО Украины пригрозил отвечать РФ на удары по центрам принятия решений
Обложка © ТАСС / Hanna Arhirova
Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным Флэш заявил, что в случае ударов России по центрам принятия решений в Киеве украинская сторона будет отвечать.
«Если РФ будет терроризировать Киев, предприятия, центры принятия решений — мы будем очень сильно бить в ответ», — заявил он.
Напомним, накануне в МИД РФ заявили, что после теракта ВСУ в Старобельске Армия России приступает к последовательному нанесению системных ударов по центрам приянтия решений на Украине. В связи с этим иностранцев призвали срочно покинуть Киев, а жителям столицы посоветовали держаться подальше от военных и административных объектов.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.