Советник МО Украины пригрозил отвечать РФ на удары по центрам принятия решений

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным Флэш заявил, что в случае ударов России по центрам принятия решений в Киеве украинская сторона будет отвечать.

«Если РФ будет терроризировать Киев, предприятия, центры принятия решений — мы будем очень сильно бить в ответ», — заявил он.

Напомним, накануне в МИД РФ заявили, что после теракта ВСУ в Старобельске Армия России приступает к последовательному нанесению системных ударов по центрам приянтия решений на Украине. В связи с этим иностранцев призвали срочно покинуть Киев, а жителям столицы посоветовали держаться подальше от военных и административных объектов.