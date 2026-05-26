Часть Чебоксар осталась без света из-за аварии

Несколько районов Чебоксар остались без электричества из-за аварии на сетях. Об этом сообщил глава города Станислав Трофимов в своём телеграм-канале.

По его словам, отключение затронуло жителей Южного, Альгешево и Новоюжного района. Энергетики уже начали переводить потребителей на резервные схемы питания и ремонтируют повреждённое оборудование.

Трофимов попросил горожан временно отключить от сети чувствительную технику, чтобы избежать поломок при возобновлении подачи напряжения.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Белгороде более 35 тысяч жителей остались без воды и электричества из-за атак Украины. Аварийным бригадам приходится весь день устранять последствия ударов украинской армии.