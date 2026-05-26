Часть Чебоксар осталась без света из-за аварии
Место аварии на сетях в Чебоксарах, из-за которой часть города осталась без электричества. Обложка © Telegram / Станислав Трофимов
Несколько районов Чебоксар остались без электричества из-за аварии на сетях. Об этом сообщил глава города Станислав Трофимов в своём телеграм-канале.
По его словам, отключение затронуло жителей Южного, Альгешево и Новоюжного района. Энергетики уже начали переводить потребителей на резервные схемы питания и ремонтируют повреждённое оборудование.
Трофимов попросил горожан временно отключить от сети чувствительную технику, чтобы избежать поломок при возобновлении подачи напряжения.
