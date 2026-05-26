

26 мая, 09:48

Российская армия взяла под контроль Запселье и Рясное в Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Российская армия в результате наступательных действий в Сумской области установила контроль над населёнными пунктами Запселье и Рясное. Успех принадлежит бойцам группировки войск «Север», докладывает пресс-служба Минобороны 26 мая.

Продвижение российских подразделений позволило занять два села на Сумском направлении. Запселье находится на правом берегу реки Псёл, рядом с границей с Курской областью. Выше по течению расположено село Горналь, ниже — Могрица. Рясное расположено в Сумской области примерно в 48 км по прямой от города Сумы.

Ранее Life.ru рассказывал, что начало недели выдалось успешным для Российской армии. Так, группировка войск «Восток» установила контроль над Добропасово в Днепропетровской области.

Владимир Озеров
