Путин: Срока давности может не быть только у преступлений против человечности
Принцип срока давности не должен распространяться только на преступления против человечности. Во всех остальных случаях он необходим, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным. Глава государства упомянул об этом, говоря о восстановлении сроков по «некоторым сделкам», в том числе приватизационным.
«Я хотел бы сказать вот что: есть только один вид правонарушений, один вид преступлений, к которому не применяются и не должны, на мой взгляд, применяться принципы срока давности — это преступление против человечности. Во всех остальных случаях срок давности необходим», — подчеркнул глава государства.
Ранее Путин подписал закон об использовании ВС России для защиты россиян, находящихся за границей. Речь идёт о тех, кого удерживают или преследуют на основании вердиктов зарубежных судов.
