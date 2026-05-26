26 мая, 09:55

Путин: Срока давности может не быть только у преступлений против человечности

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Принцип срока давности не должен распространяться только на преступления против человечности. Во всех остальных случаях он необходим, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным. Глава государства упомянул об этом, говоря о восстановлении сроков по «некоторым сделкам», в том числе приватизационным.

«Я хотел бы сказать вот что: есть только один вид правонарушений, один вид преступлений, к которому не применяются и не должны, на мой взгляд, применяться принципы срока давности — это преступление против человечности. Во всех остальных случаях срок давности необходим», — подчеркнул глава государства.

Путин провёл рабочую встречу с главой РСПП Шохиным

Ранее Путин подписал закон об использовании ВС России для защиты россиян, находящихся за границей. Речь идёт о тех, кого удерживают или преследуют на основании вердиктов зарубежных судов.

Александра Мышляева
