Генерал-майор Макаров стал новым замминистра внутренних дел России

Генерал-майор полиции Алексей Макаров стал новым заместителем министра внутренних дел России, его личному составу уже представил непосредственный начальник Владимир Колокольцев. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Владимир Колокольцев проинформировал личный состав о принятых главой государства кадровых решениях по линии ведомства. Новым заместителем министра внутренних дел Российской Федерации стал генерал-майор полиции Алексей Макаров», — написала она в «Максе».

Ранее президент России Владимир Путин назначил Андрея Козлова помощником секретаря Совета безопасности России. Решение принято в рамках кадровых изменений в составе госуправления, говорится в указе.