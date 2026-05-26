26 мая, 10:16

Дмитрий Дюжев заявил о желании совмещать работу в Госдуме и съёмки в кино

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев намерен баллотироваться в Госдуму девятого созыва. По словам звезды «Бригады», сейчас он участвует в предварительном голосовании, которое продлится до 31 мая. Детали предвыборной программы актёр пока не раскрывает, однако главную цель обозначил чётко: «улучшить нашу жизнь».

Дюжев подчеркнул, что депутатская работа никак не повлияет на творческую карьеру. Он отметил, что в парламенте намерен активно заниматься общественными делами, а не просто отсиживаться в кабинете.

«Задача депутата — услышать проблему, сформировать её в законопроект и, так сказать, вынести её на голосование», — цитирует звезду Пятый канал.

Ранее Life.ru рассказывал про 10 самых высоких российских и советских актёров ростом. К примеру, Дмитрий Дюжев ростом 195 сантиметров прославился ролью Космоса в сериале «Бригада», и этот псевдоним соответствует истине — актёр действительно космических размеров!

